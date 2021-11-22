大陸查緝逃漏稅的打擊層面持續擴大！大陸國家稅務總局杭州市稅務局22日稱，朱宸慧、林珊珊兩名網路主播涉嫌偷逃稅款，杭州市稅務局稽查局對二者追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計人民幣（下同）9322.56萬元，其中，朱宸慧被罰6555.31萬元，林珊珊被罰2767.25萬元。

路透報導，杭州市稅務局官網內容顯示，朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，通過設立多家個人獨資企業，虛構業務把從有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉換為個人獨資企業的經營所得，從而偷逃個人所得稅。杭州稅務局官網新聞稿並提到，已依法對涉嫌策劃、實施和幫助朱宸慧、林珊珊偷逃稅的李志強進行立案檢查，將依法另行處理。其他個別網路主播在文娛領域稅收綜合治理中自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。

大陸國家稅務總局9月曾發佈通知稱，要結合2020年度個人所得稅匯算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網路主播進行一對一風險提示和督促整改；要定期開展對明星藝人、網路主播的「雙隨機、一公開」稅收檢查。

8月底時，大陸女藝人鄭爽因偷逃稅被中國稅務部門重罰2.99億元。廣電總局強調將進一步加強演藝人員片酬規範管理，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理。