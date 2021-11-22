北市觀傳局持續擴充防疫旅館量能，未來預計再增加34家防疫旅館、提供房間數將超過1萬3000間。（北市觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

為因應農曆春節返鄉潮，北市觀傳局積極擴增防疫旅館量能，截至22日計有142間防疫旅館，房間數突破1萬個房間數，占全國防疫旅館量能3分之1，數量居全國之冠。

北市觀傳局指出，為讓國人安心返台檢疫，積極協調各旅館投入防疫旅館行列，並協調各機關人力，全力衝刺，未來預計再增加34家防疫旅館，可提供房間數將超過1萬3000間，將持續擴充防疫旅館量能，以緩解全台防疫旅館量能吃緊問題。

為維持北市防疫旅宿量能及穩定明年春節期間防疫旅館房價，觀傳局持續向旅宿業者宣導，嚴禁惡意哄抬房價，並配合交通部觀光局政策對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，經查證屬實者，將不得申請政府防疫旅館補助。

針對中央最新春節期間10＋4天及7＋7天檢疫措施，北市觀傳局長劉奕霆也呼籲民眾，選擇10＋4天及7＋7天檢疫旅客，離開防疫旅館後的4天及7天，務必依據中央流行疫情指揮中心規定返家檢疫，切勿隨意入住非法日租套房。

劉奕霆說，違法日租套房未能依規定消毒清潔、動線混雜，如反覆接待居家檢疫者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，易形成防疫破口，觀傳局亦將同步加強取締非法日租套房。