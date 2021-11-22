女星大S（徐熙媛）今日（22）突然發出聲明，證實已結束與汪小菲的10年婚姻，讓外界震驚不已。而稍早大S也接受媒體採訪，透露兩人會走到這一步「冰凍三尺非一日之寒」也大方親自揭露了離婚的關鍵。

大S稍早接受《三立新聞網》採訪時透露，與汪小菲結婚10年來累積了許多生活上的摩擦，讓她感到心力交瘁因此選擇放手讓對方找尋更適合的對象，而如今汪小菲事業再起，外表依然帥氣、年紀也不算太老，因此要再找到條件更好的女友也相對容易，完全不排斥汪小菲另結新歡，她也強調「小菲和我會是永遠的朋友與孩子的父母」，坦然的面對離婚的狀態。

大S在下午發布的離婚聲明中也提到，「兩人有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身份愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴」，另外她也在採訪時大方祝福表示「希望小菲永遠過得比我好」，言語中依然看得出來相當珍惜對方。

過去兩人一同登上大陸實境秀節目《幸福三重奏》的恩愛畫面，如今也被網友一一挖出，只是大家沒想到的是，節目中除了先前宣布離婚的江宏傑與福原愛，沒想到連結婚10年的大S與汪小菲也宣布離婚，讓人不勝唏噓，網友們也紛紛留言「這是要怎麼再相信愛情」、「這節目根本有毒吧」、「建斌和勤勤千萬要撐住」。