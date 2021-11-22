國民黨新竹縣黨部22日慶祝127年黨慶大會，宣傳公投「四個都同意，台灣更美麗」時，縣長楊文科直批民進黨都是在說謊，民進黨新竹市議員在議會質詢時，竟說新竹縣不給台積電土地，台積電才跑到高雄去，根本是胡扯！

事實上，台積電在寶山鄉取得一期30多公頃土地已如火如荼趕工中，寶山二期90多公頃也由科管局展開用地徵收。楊文科說，台積電在高雄要蓋7奈米的製程廠房，在寶山是2奈米研發中心和製程廠，從沒跟新竹縣提要蓋7奈米的廠房，若有新竹縣一定全力協助。

楊文科說，有很多高科技業者想進駐新竹縣，希望中央能不分藍綠，看清高科技業者的需求，儘速協助新竹縣完成竹科3期和台灣知識經濟旗艦園區的推動。

楊文科並說，國民黨有127年，在台灣就有72年時間，不論在中央或地方，執政始終戰戰兢兢，反觀民進黨卻一直在講謊話！

楊文科話鋒一轉，指連在新竹市議會的質詢，也說是因為新竹縣不給台積電土地，所以台積電跑去高雄，這根本就是胡扯！

楊文科說，他相信這個言論後面應該還有伏筆，很可能接著就會講「就是你沒有辦法取得科3和台知，我來當這個大新竹市的市長、新竹縣的縣長，我就可以取得」！

楊文科說，他為竹科3期和台知園區能在內 政部都委會通過，帶領縣府團隊一一拜訪所有反對的地主，也尊重把反對徵收的土地畫除在外，縣府已經做好萬全的準備和規畫，只是這2案迄今仍在中央還沒通過。

楊文科並說，這又像「大新竹合併是誰講的？他（林智堅）講的，現在變成我講的！」講話要實在才好，他相信邪不勝正，路遙知馬力，日久見人心！

楊文科認為目前最重要的3件事情是，12月18日的4個公投要都同意，台灣才會更美麗，其次2022年縣市長選舉國民黨要團結取選，之後2024年才能重返執政！