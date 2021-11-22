國立台灣海洋大學學生為視障者設計的硬體設施，只要戴上就能自動找到實聯制QR Code並發送簡訊。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

國立台灣海洋大學參加第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽，在不同類別和分項中拿下前三名等獎，其中「疫起保持社交距離」作品，是專為視障者設計的硬體設施，結合攝影機及物件辨識，只要戴上就能自動找到實聯制QR Code並發送簡訊，未來團隊將持續改造，縮減系統重量、提升舒適度。

第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽，主要由經濟部工業局與教育部資科司及中華民國資訊管理學會共同主辦，今年報名隊數創歷年新高，總計110校、1043隊次、5423人次參與，爭奪154個獎項。海大共有4個學生團隊各獲得分項中前三名、佳作及最佳人氣獎等5項大獎。

海大電機工程系學生鄒承儫、吳家瑄、古乙程、蒙諺勳、王亮惟、蘇柏瑜、邱彥凱及黃崇淵等8人，交錯組成3支隊伍，以「基於深度學習之箱網預警系統」、「智慧化魚群監控分析系統」及「疫起保持社交距離」作品，分別獲得資訊應用組第一名、亞洲．矽谷智慧創新組第二名與最佳人氣獎，以及產學合作組佳作。

海大表示，「疫起保持社交距離」雖只獲佳作，但具發展性，在疫情時代，改變大家日常生活習慣，其中視障者面臨許多障礙，學生便發想，利用立體攝影機及物件辨識、物件深度偵測代替視障者的眼睛，幫助找到實聯制QR Code位置並自動發送簡訊，更能以聲音及震動提醒社交安全距離，守護視障者健康。

學生邱彥凱表示，未來團隊將大幅縮減設備的系統大小與重量，提升舒適度與輕便性，並加入更多擴充功能，包括辨識車站閘門、美食街空餘座位等，不僅用於社交距離辨識，更能成為視障者的眼睛，協助視障者生活上的不便之處，也期待將來可以商品化。

另外，「基於深度學習之箱網預警系統」能為養殖業者預警箱網養殖的網袋、網目是否有沾附物，避免破網、提高工作效率，該系統目前於屏東恆春外海進行實測；「智慧化魚群監控分析系統」，可以準確辨別魚隻生長狀態、計算投餌量，不僅節省成本也能減少環境汙染。