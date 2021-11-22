雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口近日出現3隻稀有的青頭潛鴨，鳥友22日表示濁水溪出海口約8年前有記錄過2隻，今年1次來了3隻，讓鳥友們大為興奮。青頭潛鴨數量一度比熊貓還要稀少，目前全球僅存500隻左右，已被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，等級為極度瀕危，屬於極危鳥類。

濁水溪出海口近年來由生態保育人士努力經營，加上第4河川局進行河床防塵綠化覆蓋，不僅減少揚塵，也間接為鳥類提供了多樣化的棲息環境，已成為野鳥樂園，農委會林務局因此將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」計畫先行區。

雲林鳥友張俊章表示，青頭潛鴨俗名東方白眼鴨，屬稀有冬候鳥，主食水生植物，也會覓食魚蝦，曾廣泛分布在大陸、俄羅斯、印度、緬甸、泰國等地，但數十年來因棲息地遭到開發、人為獵捕、環境惡化等因素，目前僅剩貝加爾湖以東、大陸東北有繁殖族群。

張俊章說，最近他在濁水溪出海口發現3隻青頭潛鴨，今年台灣最早觀察到青頭潛鴨的地點在新竹，時間為今年1月。雲林距上次發現已過了8年之久，所以鳥友們都很興奮，在不影響棲息的距離下爭相拍照，為青頭潛鴨造訪雲林留下記錄。

張俊章指出，青頭潛鴨外表並不特別顯眼，看起來與常見的綠頭鴨類似，但體型較小，一般人並不會特別留意，但對鳥友們而言可說是寶石般的存在。時序入冬，濁水溪口除了稀有的青頭潛鴨來作客，包括東方白鸛、黑鸛、豆雁等冬候鳥也已陸續報到，生態又熱鬧了起來，令鳥友們非常期待。