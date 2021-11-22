警政署今天下午公布全國第3次同步掃黑成果，警政署指出，鑒於近期台中男大生因駕車擦撞遭惡少群毆重傷，又接連發生多起街頭聚眾鬥毆案件，導致形成治安不佳疑慮。除要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕移送法辦，另加強組織犯罪偵辦力道。

這次全國同步打擊幫派犯罪專案行動，自11月15日起，查獲25個幫派犯罪組織，幫派成員182人，其中包含竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、長堂、戰堂、太極堂、天道盟太陽會、四海幫和其他組合犯罪集團，並查扣不法金流新台幣3668萬餘元，各式槍枝13枝、各類毒品408公斤，對清剿幫派犯罪有震懾效果。

內政部長徐國勇今天也視察警方掃黑成果指出，內政部要求警政署，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，為預防危害的必要，得依警職法第21條扣留，及無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

此外，倘若尚無犯罪行為，而有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，將特別建檔註記，爾後如發生暴行，其攜帶球棒行為顯有預謀犯罪的意圖，將註記資料併案提供檢察官聲押、起訴及法院量刑之參考，以收嚇阻效用。

徐國勇也強調，媒體稱這些鬥毆滋事者是「棒球隊」，其實他們持球棒打人的惡行，應該是「球棒隊」才是。

徐國勇說，針對街頭發生「強凌弱」、「眾暴寡」類似案件，警方會嚴正執法，並向上溯源，擴大偵辦，絕不容許任何不法分子挑戰公權力。

為有效嚇阻幫派組織犯罪，警政署在台灣高檢署指揮下，進行全國性同步掃黑行動，自11月15日迄今在全國各地檢署指揮下，查獲25個犯罪組織、幫派成員182人；另前陣子新竹地方幫派以陣頭挑釁公權力，警方依法移送，並瓦解幕後從事跨國詐欺犯罪集團，扣押新台幣2250萬餘元。

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