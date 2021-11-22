買飲料偶爾遇到大排長龍的時候，若又碰到插隊的奧客，感受肯定不好。一名女網友昨天在臉書發文分享，自己到某知名飲料店消費時，竟被硬生生插隊，沒想到一名店員見狀，立刻上前招呼她，讓她忍不住發文讚揚店員舉動超暖心。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，自己到彰化某知名連鎖飲料店消費，當時她正在等待家人回傳訊息要喝什麼，沒多久後面來了一大票客人，有的直接向前點餐，有的則在後面看菜單。當她等到前面4個人都點完餐，正準備走到櫃檯時，一名女客人竟對著後方的朋友喊「妳們過來直接點，我們一起的！」讓原PO相當傻眼。

原PO表示，當時她心想這群人確實是一起來的，就沒有做任何反應，但沒想到她們總共點了7杯飲料，讓她苦等好一陣子。這時，一名店員見狀立即上前招呼：「妳要點什麼？我這邊直接做。」讓原PO相當感動，直呼「很久沒遇到暖心的店員了，真的！」

許多網友看完文章，紛紛留言表示，「好的店員真的要表揚」、「我怎麼都遇到做錯飲料還給我結屎臉的呢」、「服務業很辛苦，這文很正向」。其中也有同行留言解釋，其實店員的處理方式很正常，「有時候很多人一起，他們還沒點完，甚至有可能更改餐點，我們也會問後面的客人要喝什麼，先幫忙做等等再結帳。」