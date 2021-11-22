二重疏洪道是新莊、三重、蘆洲、五股等地居民通勤要道，然而，疏洪道受限舊有道路，轉彎處變化幅度大，過去造成多起自摔、相撞車禍意外，高灘處於8月時重新設計疏洪十二路線型，歷經91天工期，23日起恢復雙向通車，並開通13號越堤道，舒緩車流。

疏洪十二路是三重、蘆洲區往新莊區的重要道路，由於疏洪十二路原直線道路接轉彎處角度大，車速70公里機車族轉彎時，常會轉不過去或偏離車道，因而自摔或是與他車對撞，發生車禍，雖然警方加強取締，但仍無法解決根本問題。

高灘處指出，今年8月市府投入預算約800萬，徹底改善疏洪十二路過彎問題，施工期間以疏洪一路及疏洪五路一段作為替代道路，並實施交通維持措施，歷經工期91天後，疏洪十二路改善完成，彎道速限為30公里，23日起恢復雙向通車，請民眾依照交通規則行駛。

新莊區林小姐說，此次施工改道告示清楚，封閉道路施工期，對用路人仍造成影響，像是13號越堤道少了疏洪十二路分散車流，尖峰時段車流擁擠，轉彎往重新堤外道也不方便，疏洪十二路的開放使用，能紓解通勤時的龐大車流，增加便利性。