客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)下午參加櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理張凱勛說，2021年第4季接單力道強，依據往年經驗，下半年營銷表現可望優於上半年，目前訂單能見度已到2022年第2季。他說，2020年出了很多貼標機到各個市場，這產品最重要是做疫苗檢測使用，後疫情時代，COVID-19疫苗及給藥途徑如膠囊等等，市場需求更為多樣，未來發展還是很樂觀的。

目前皇將在美國的營業額占比已到45%，後疫情時代，美國市場最快復甦，張凱勛說，在美國參加三個境內的展覽，接到比以往多更多的尋問案，據往常的經驗，有部分能轉成訂單，目前美國市場的接單已看到明年的第2季。希望疫情更趨緩，能參加更多全球的展覽，轉化成實質的訂單。

張凱勛指出，公司在2020年貼標機的產出，銷貨是近5年來最大最廣的，在2021年訂單飽合度到第4季看來，表現會比近5年來更好。目前北美市場維持熱絡，在歐洲市場方面，未來將建立歐洲直營中心，透過歐洲分公司的發展及代理商，希望複製美國發展的成功經驗，在明年第2季國門大開後將積極布局發展，希望能帶動營運發展有更可觀的數字。

2020年全球藥品市場規模預估將達1.5兆美元，學名藥市場約占1/3，全球學名藥市場規模有逐年成長的趨勢，未來每年成長率約8.3%。全球藥品包裝市場預計從2018年的62.2億美元，成長為2023年的88.9億美元。

依照Markets and Markets報告預測，市場成長的主要來自仿製藥和生物製藥市場的成長，將帶動藥品代工製造業的成長及包裝監管符合法規需求。醫療保健支出的增加，新藥的引進及性病的流行，預計未來幾年，全球醫藥市場需求將成長。