中信投信指出，新冠肺炎疫情翻轉人類生活，企業及個人順應生活形態改變，對未來科技創新需求大幅提升。長線而言仍以科技產業能見度最高，且面對明年市場波動大的升息環境下，宜以科技多重資產配置基金掌握科技成長爆發大趨勢。

中國信託科技趨勢多重資產基金於今（22）日展開募集，該基金經理人楊士醇表示，標普200指數報酬率過去10年約有31％來自科技股貢獻，在科技趨勢快速催生下，科技股成為股市成長主動，疫情更助攻各種科技應用加速發展，帶動科技股及科技債表現。

楊士醇觀察，隨著疫情爆發，以「雲」為中心的世界已形成。全球企業加速數位轉型，龐大資料更依賴雲端儲存、運算及資料庫等。高盛預估，2025年全球企業雲端支出將成長至6270億美元，滲透率也將由目前20％成長至53％。

而隨著企業數位發展加速，企業亦紛紛提升對物聯網依賴，包括工業物聯網、車聯網及能源優化解決方案等皆為主要應用，GE預測至2030年，物聯網的市場預估規模將高達10～15兆美元。

此外，楊士醇指出，有別於過往認知高收債的「科技高收債」基本面穩健、過去20年平均違約率僅1.4％，去年疫情期間更是展現0％違約率、收益率亦有近4％水準。因此，科技高收債長期走勢穩健、有別於一般高收債，面臨風險事件的跌幅也相對較小。

至於「科技投等債」則是最佳避震器。楊士醇表示，在所有投資等級債中，科技投等債平均信評相對較佳，且主要由大型知名科技龍頭企業發行，納入投資組合可做為降低波動的防禦配置。

楊士醇指出，科技股債多重配置可拉升效率投組，據彭博統計，自2021年9月30日至2021年9月30日的近10年期間，科技趨勢多重資產策略回測年化報酬率達14.8％、年化波動度為10.7％，表現皆優於標普500的12.4％、17.4％。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投等債3大資產配置，全面捕捉科技革新投資契機，藉由科技股精準掌握成長脈動，債券配置除提供月月領息收益機會，亦能有效緩衝下檔風險。