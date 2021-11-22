恩智浦半導體宣佈，與福特汽車展開合作，為福特全球車隊，其包括2021款F-150皮卡、Mustang Mach-E和Bronco越野車，強化駕駛體驗、便利性和服務。福特全新全聯網車輛架構配合恩智浦車輛網路處理器和i.MX 8系列處理器，共同升級車輛，幫助提升客戶生活品質、最佳化車主體驗。

恩智浦車輛網路處理器提供安全的車載網路，支援閘道快速部署全車無線軟體更新和新服務，同時處理汽車深度資料並發送至雲端，推動產品持續升級，處理器亦支援車輛健康管理等資料驅動型服務。

恩智浦i.MX 8系列處理器為福特SYNC(r)4提供支援，用生動的圖像為用戶帶來高階多媒體體驗，實現車內工作效率支援工具、雲端服務、增強型語音辨識和定位應用。

恩智浦半導體執行長Kurt Sievers表示，恩智浦透過提供愉悅的車內用戶體驗和無線更新，並在汽車出廠後持續完善，幫助福特不斷提升汽車品質。恩智浦的S32G2和i.MX 8系列處理器，實現客戶所期待的擴展服務、全新使用者體驗和便利性。