韓股周一收在近三周高點。記憶體需求前景光明，南韓晶片巨頭追蹤美國同業上周五表現而上漲。韓元收在持平，基準債券殖利率上揚。
周一南韓KOSPI指數收漲42.23點或1.42%，為3013.25點。指數來到11月2日以來最高收盤水準。
資料顯示，由於半導體和石油產品需求旺盛，南韓11月前20日出口年增27.6%。
三星電子漲5.2%，為7.49萬韓元，股價來到近七周新高。SK海力士漲7.2%，股價也飆升到近15周新高，為11.95萬韓元。人們對2022年晶片需求和半導體基礎設施投資的樂觀態度，推升兩家晶片巨頭的股價。
外資買超7964億韓元(約6.71億美元)，同時外資也在早盤交易中，在買進三星電子和SK海力士股票交易中占了92.6%。
網路平台公司Naver漲1.49%，現代汽車漲4.3%。
在本周四感恩節前，預計市場交易量會較小。而交易員也在密切關注歐洲疫情情勢以及南韓央行的發展。
市場預計南韓和紐西蘭央行都會在本周升息。
在境內交易平台，韓元以1185.1兌一美元，幾近持平。
流動性最強的3年期韓國國債殖利率上升4.1個基點，來到2.005%，而基準的10年期國債殖利率上升0.1個基點，為2.372%。
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