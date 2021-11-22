疫情不減，泰山藝文協會創會今年特別邀請百位藝術家，共同創作6米長寬、由500個口罩集合的大幅作品，理事長林昆山表示，今年「口罩大畫」上方有書法、油畫等作品，主視覺是疫情下人們陰鬱的眼神，「口罩大畫」將於27日於明志科技大學前火化，象徵送走疫情。

理事長林昆山說，新冠肺炎延燒全球，從2020年初到現在，已經有近兩年的時間。全球有500萬人死於病毒，有數億人感染新型冠狀病毒，每個人的生活都受到或多或少的影響。近日來台灣的疫情終於趨緩，但還是沒人知道疫情的最終結果。

林昆山表示，這兩年來口罩成了人民的護身符，更是防疫重要物資，人們開始把本來平淡無奇的口罩也變得華麗花俏，發揮創意盡情改造。《疫起罩福》集合百位藝術家共同創作675＊590公分的口罩創意作品，每位畫家在8開畫紙的口罩上畫出自己對疫情以來的感受，再拼接成一幅大作品。

林昆山說，協會在21日山中傳奇展出中將揭幕《疫起罩福》，展出一週後將口罩大畫火化，希望藉由這種儀式感來送走疫情，（天佑台灣）讓大家都回歸正常生活。