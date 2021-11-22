《NCO器樂大賽─2021箏綺逗艷新秀選拔》日前落幕，第二名為陳雅筠。（台灣國樂團提供）

《NCO器樂大賽─2021箏綺逗艷新秀選拔》日前落幕，第一名為黃偉傑、第二名陳雅筠，分別獲得6萬元與3萬元演出費，未來將與台灣國樂團合作音樂會，而最佳魅力舞台獎、現場觀眾投票決定的最佳人氣獎，也都由黃偉傑拿下，可說是三冠王。

國立傳統藝術中心鄒求強副主任表示，台灣國樂團從2014年開始舉辦全國器樂選秀活動，藉由專業競賽技藝展演平台，廣招樂界好手齊聚一堂，發掘青年國樂人才，今年已堂堂邁入第九屆，在多年持續地推動下，不僅豐富了國樂生態，不少獲得優勝成績的器樂好手們，也已陸續在樂壇嶄露頭角，開啟職業演出生涯，為國樂界注入新活水。

古箏新秀選拔歷經初選與複選，最終由5位青年古箏演奏家進入決選，決選指定曲為鄭德淵作曲、劉至軒改編之古箏協奏曲《孔雀東南飛》，鄭德淵認為，在決選過程中，能欣賞到每位古箏好手以技巧與情感展現對於樂曲的詮釋、音樂氣氛的鋪陳以及情緒轉折變化，高手過招，競爭十分激烈。