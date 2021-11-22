台新數位銀行Richart首度跨界與亞洲最具影響力聲音社群品牌KKBOX合作，於11月23日攜手推出金融界首創的期間限定「音樂定存」專案，限額500名、限時三天申購，透過定存利息轉換為KKBOX無損音質服務的儲值序號，讓民眾儲蓄的同時，利用定存的利息享受高品質好音樂。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，音樂定存的概念其實很簡單，就是把定存利息直接兌換成音樂序號，但為了能做到這樣的產品概念，銀行需要把複雜的系統處理程序做好，才能把簡單又有趣的體驗帶給客戶。民眾只要在Richart APP中承作音樂定存專案，當定存期滿發放利息時，Richart為客戶將利息轉換為KKBOX音樂序號，讓客戶除了儲蓄，還能聽音樂，存了多久、就能聽多久，達到儲蓄與音樂共存的情境。

包國儀說明，音樂定存專案每筆限定3萬元，必須自動續存兩次，即要存滿三個月，KKBOX標準音質月費為149元，若換算為專案定存利率高達6.05％，較一般市場定存的17倍。為回饋給500名Richart「音樂定存」專案承作客戶，並限時限量加碼升級最高支援24bit／192kHz高解析音樂的KKBOX無損音質服務，提供更優質的享受。

亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX，累積超過7000萬首曲庫、15000檔Podcast節目，及豐富優質的原創音樂娛樂影音內容。KKBOX商務發展中心負責人葉展昀指出，KKBOX致力為音樂愛好者創造最豐富精彩的聲音體驗。「音樂定存」促進民眾養成儲蓄習慣之餘，還能輕鬆聆聽喜愛的音樂，用實際行動支持內容創作者。期待透過雙方的合作，能為音樂產業打造更好的創作環境，讓大家能聽見更多高音質的好聲音。

Richart為替數位族群打造出最佳的用戶體驗，持續打破大眾對既有銀行產品想像框架，推出讓用戶用10元也能買基金的銅板投資、用手機號碼也能方便轉帳的任意轉等創新服務。Richart 10月甫獲得媒體頒發《數位創新金質獎》的殊榮，以創新服務和創意內容獲得大眾青睞，如今趁勝追擊，再推出創新產品「音樂定存」。

包國儀強調，「音樂定存」是台灣首個結合音樂串流平台與儲蓄型金融商品的創新專案，不僅滿足用戶的儲蓄需求，還能兼顧音樂生活，更提升便利性，讓付款的事情交給Richart和KKBOX。Richart看準年輕數位市場，偕KKBOX推出創意金融商品，讓民眾買定存又能享受無損音樂聽到飽，也讓金融變得更有趣、儲蓄還能很easy。