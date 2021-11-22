近來超商店員遇襲事件頻傳，關於在超商工作的薪資、福利等引起外界關注，有網友好奇詢問，30歲以後還在便利商店打工的都是什麼心態？不料有內行人透露，其實一般超商的薪水贏很多傳產作業員，時薪甚至比全職的還高，讓眾人意外。

一名網友在《PTT》詢問，30歲以前就算了，但30歲以後不是當店長，而還在便利商店打工的人，這種人是什麼心態？貼文一出引起熱烈討論，網友則紛紛回應「不偷不搶，還要被你瞧不起？」、「人生不是那麼順利的」、「正正當當賺錢有什麼不對」、「職業不分貴賤」。

有內行人分析，鄉下地區撇除軍公教，一般便利商店的薪水其實打爆很多傳產，甚至時薪都比全職的還高，並舉例「28k便利商店 v.s. 25k傳產，前者會被看不起，後者不會」，坦言這在台灣很常見，不過也很詭異，而且有些傳產沒得加班，還有更多是用超低底薪去算加班費，還遠不如超商時薪，也有網友直言「我說真的，超商至少蠻穩定，薪水也比很多傳產高，尤其南部地區，你以為都像北部起薪30K喔」。

薪資曝光後，讓不少人感嘆，其實上班族到一定年紀，被淘汰的很多，直言「以為坐辦公桌就一定做到退休喔？」、「99%是人生失敗組，1%才是什麼田僑仔」、「便利商店願意錄用的話，要我做到50都可以」。