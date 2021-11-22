用音樂付利息！台新數位銀行Richart首度跨界與KKBOX合作，推出金融界首創的期間限定「音樂定存」專案，限額500名、限時三天申購。辦理完成後，該筆定存利息會轉換為KKBOX 無損音質服務的儲值序號，KKBOX標準音質月費為新臺幣149元，若換算為專案定存利率，則高達6.05％，是一般市場定存的17倍。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，音樂定存的概念其實很簡單，就是把定存利息直接兌換成音樂序號，但為了能做到這樣的產品概念，銀行需要把複雜的系統處理程序做好，才能把簡單又有趣的體驗帶給客戶。

包國儀說，只要在Richart APP中承作音樂定存專案，當定存期滿發放利息時，Richart為客戶將利息轉換為KKBOX音樂序號，讓客戶除了儲蓄，還能聽音樂，存了多久、就能聽多久，達到儲蓄與音樂共存的情境。音樂定存專案每筆限定為新臺幣30000元，必須自動續存兩次，也就是要存滿三個月。

為了回饋給500名Richart「音樂定存」專案承作客戶，這次更限時限量加碼升級最高支援24bit／192kHz高解析音樂的KKBOX無損音質服務，提供更優質的享受。

KKBOX累積超過7000萬首曲庫、15000檔Podcast節目以及豐富優質的原創音樂娛樂影音內容。KKBOX商務發展中心負責人葉展昀表示，KKBOX致力為音樂愛好者創造最豐富精彩的聲音體驗。「音樂定存」促進民眾養成儲蓄習慣之餘，還能輕鬆聆聽喜愛的音樂，用實際行動支持內容創作者。期待透過雙方的合作，能為音樂產業打造更好的創作環境，讓大家能聽見更多高音質的好聲音。

包國儀強調，「音樂定存」是台灣首個結合音樂串流平台與儲蓄型金融商品的創新專案，不僅滿足用戶的儲蓄需求，還能兼顧音樂生活，更提升便利性，讓付款的事情交給Richart和KKBOX，使用者只要享受音樂就好了，Richart看準年輕數位市場，偕KKBOX推出創意金融商品，讓民眾買定存又能享受無損音樂聽到飽。