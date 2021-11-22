中華航空波音737-800機隊客艙服務大創新， Fantasy Sky 無線影音娛樂系統 (Wireless Entertainment System) 全新上線試營運，將於 2022 年起正式啟用。旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受各式多媒體影音串流服務，也能於防疫期間減少接觸，感受全然不同的多元安心體驗。

華航為後疫情時代暖身起跑，是國內首家航空公司引進「機上無線串流服務」，旅客可於航機飛行至10000呎高空後，使用個人智慧型產品，如手機、平板等，連結至機上內網並登入平台，即能免費享受隨選影音服務，輕鬆欣賞好萊塢電影、精選日、韓影片，或自在聆聽流行音樂。亦可閱覽機上刊物，如華航雜誌、免稅品購物雜誌等，透過互動點選查詢飛行資訊，即時追蹤航班動態。

隨著科技日新月異，華航客艙產品也不斷推陳出新，致力於提供旅客優質與豐富的服務，本次透過時下流行的影音媒體串流，滿足旅客日常使用習慣及隨選影音服務的需求，同時兼顧機上防疫，減少客艙內相關接觸的頻率，全面提升區域航線客機 737-800 機上娛樂服務，提醒旅客自備耳機搭配個人智慧型產品嚐鮮體驗，享受最佳的影音品質。