交通局長葉昭甫（右起）、中市議員陳世凱、四方電巴董事長何義純等，22日向台中市民宣布台中市245路公車將於12月23日上路。（黃國峰攝）

台中市245路公車將於12月23日上路，行經亞大醫院、新烏日車站、烏日林新醫院、烏日區公所及大肚區公所等重要站點。（黃國峰攝）

縮短城鄉差距，245路公車即將於12月23日投入服務，串連大肚、烏日、霧峰等重要站點的245路公車，未來全線採純電低底盤公車營運，22日中市交通局舉行試乘體驗活動，讓烏日溪南地區鄉親搶先體驗新公車路線的便利性。

台中市議員陳世凱表示，溪南地區人口約1萬5000人，現在卻只有一條路線行駛，所行駛路線為霧峰農工到台中火車站，繞行高鐵方向班次1天只有2班，且沒有到亞洲大學附屬醫院及烏日林新醫院，相當不便，因此與林德宇積極爭取245公車的服務，以解決烏日溪南地區長期缺乏大眾運輸的需求。

林德宇表示，245路公車行經站點都是屯區重要醫療院所及交通樞紐，串連大肚、烏日、霧峰等等重要站點，滿足烏日、霧峰等地區民眾就醫、通學、通勤需求，亞大學生也可經此路線搭高鐵返鄉，更讓霧峰鄉親往返高鐵站多一種選擇。

交通局長葉昭甫表示，245路公車預計於12月23日上路，本公車路線行經亞大醫院、新烏日車站、烏日林新醫院、烏日區公所及大肚區公所等重要站點，不分平、假日，每日班次達60班，且全線採低底盤公車營運，由四方電巴負責營運，將是台中第26條全電動公車路線。

四方電巴董事長何義純說，6年前加入台中市公車營運，亞大醫院至大肚區公所路線是四方於台中的第10條路線，將使用全新車輛來服務大家，希望給大家優質的搭乘經驗。