國際知名聲樂家簡文秀，今天捐款2000萬元給國立台北教育大學創設「若竹菁英學苑」，培養培育藝術設計、文化創意等領域的人才。

國北教大今天舉辦均贈及「若竹菁英學苑」揭牌儀式，簡文秀與夫婿億光電子工業股份有限公司董事長葉寅夫、教育部長潘文忠、民進黨立委蘇巧慧及國北教大校長陳慶和等人均出席。

簡文秀是國北教大傑出校友，她捐贈2000萬元回饋母校成立「若竹菁英學苑」，將優先針對藝術設計、文化創意、數位設計、運動競技等四大領域，培育具有潛能學生以及延攬優秀師資，使學弟妹們在學習的路上有更優異的表現。

簡文秀表示，她的聲樂是當年就讀國北教大張寶雲教授啟蒙指導的，能讓她走上歌唱家這條路又屢屢在國際獲獎，她認為現在就是回饋母校的時候。

陳慶和指出，「若竹菁英學苑」特別重視品格教育，希望學生如竹般恬淡、正直、自律、堅毅，能卓越卻不傲然。他更期盼有更多社會賢達及公義人士，挹注更多贊助與資源茁壯學苑。

潘文忠則說，簡文秀不僅是國際知名的聲樂家，更支持音樂、聲樂等藝術人才的培育，希望在她的拋磚引玉下，號召更多企業界共同支持，讓台灣的教育更好。