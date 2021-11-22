疫情之下，出國麻煩，義守大學創意商品設計學系學生與英國姊妹校諾丁漢特倫特大學共同舉辦全英語線上讀書會，兩地學生從消費者的背景研究、商品設計的靈感激盪、草圖的繪製，再到最後的成品產出，共享資源。

義大創設系11名學生與諾丁漢特倫特大學4名學生，共組15人的線上讀書會，他們於10月下旬展開線上交流，兩校學生配對分組，以不銹鋼板作為商品設計的材料，自由發想與討論想要製作的產品。

這群學生還透過雷射雕刻、焊接等現代加工技術完成作品，同步設計和製作，學期末時在自己的學校展示共同作品，等於一件作品會在兩地同時展出。創設系主任詹敦學說，疫情讓兩校學生同步交流，讓台灣和英國彷彿沒有距離的限制，讀書會不只是交流設計理念，也分享彼此家鄉的文化和風情，全程英語溝通更因此提升學生的表達能力，同時培養學生成為「語文X設計」的優秀人才。

英國諾丁漢特倫特大學的教授Grant Baker說，讀書會讓他與學生都充分認識台灣多元的在地特色，進而啟發設計的靈感，像是將原住民圖騰的元素融入燈具作品中，或是將瀕臨絕種的黑熊、雲豹等樣貌設計成書架上的意像，文化的精彩由設計來詮釋。