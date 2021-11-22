中方發展高超音速武器

中國航空工業集團在微信上說，旗下氣動院的1米高超音速氣動力風洞「FL-64」完成主要馬赫數流場校測，而流場均勻性指標，以及標模測力精度指標等，都滿足相關要求。而這顯示，相關設施正式具備研發計畫的測試力。

據中方官媒《環球時報》21日報導，航空工業說，這風洞在於發展中方的航太戰略，並支援高超音速武器和裝備發展。而FL-64風洞建設只用了兩年，創造了同類型高超音速風洞的速度紀錄。

而據《詹氏防衛週刊》（Jane's Defence Weekly）22日報導，FL-64風洞能模擬高達8馬赫的速度。

1米高超音速氣動力風洞「FL-64」是在2019年底正式開工建設，2020年12月通氣動載試車成功，而2021年9完成風洞主體建設和主要馬赫數調試。它是中方最新建設的1米量級大型高超音速氣動力風洞，設計馬赫數範圍4.0-8.0，最高模擬總溫900K，最大模擬高度48公里，具備吹吸和吹引兩種運行模式，有效運行時間不小於30秒。

此外，FL-64風洞可以滿足高超音速飛行器傳統測力/測壓、進氣道、動力模擬、武器分離和投放，以及氣動熱和流動顯示等試驗需求。它的投入運行和使用，將為中方高超音速武器裝備研製保障再添重器，在高超音速氣動力基礎技術研究、氣動布局選型驗證，還有關鍵工程問題攻關等方面發揮無可替代的作用。