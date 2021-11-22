當兵是許多男生一輩子難忘的回憶，但結訓後的「退伍令」真的有用處嗎？有網友詢問：「退伍令有需要保留嗎？」貼文引起討論，許多過來人表示，在未來求職及辦理護照時可能會用到，「別傻傻丟了」。

一名網友日前在PTT上發文表示，他當完兵後特地把結訓收到的退伍令拿去護貝，結果現在卻忘記丟到哪了，聽說找工作有些老闆會要求看，但是他卻沒遇到過，於是他感到疑惑，「退伍令有需要保留嗎？弄丟有需要要求補發嗎？」。

許多過來人紛紛熱心提醒，未來在求職及辦理護照時可能會用到，「辦護照要用，別傻傻丟了」、「記得辦護照要用到」、「護照和就業都會看」、「求職需要，尤其是公務員役期可用來買年資」、「很多公司到職的時候還是要提供，尤其越大的通常會要，另外國營或是公家基本上也都是要」、「某些外商就算你有年資了，他還是會看」。

也有其他網友表示，「四個月沒退伍令，只有結訓令」、「其實根本沒需要，身份證就役畢了」、「退伍令無法補發，只能去團管區申請已退伍證明文件」、「會抽查喔，不見的依兵役法規定要重當」。

根據內政部役政署指出，若退伍令或退役證明書遺失，後備軍人應備妥身分證、印章，由本人到戶籍地縣市後備指揮部申辦，替代役退役證明書遺失者則要備妥身分證、印章，由本人到戶籍地鄉(鎮、市、區)公所役政單位申辦，也可到異地(跨縣市)向就近之鄉(鎮、市、區)公所申辦。