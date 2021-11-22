21日一輛紅色SUV衝撞美國威斯康辛州沃基夏的聖誕遊行隊伍。

美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）政府今（22）日證實，SUV轎車衝撞聖誕遊行隊伍的事件已經造成5人死亡、超過40人受傷，目擊者描述，轎車衝撞時「屍體橫飛」，地上躺了一具又一具殘破遺體，目前當局並未排除恐怖攻擊。

沃基夏市昨（21）日下午4時開始舉行聖誕遊行活動，不料4時39分左右，一輛紅色SUV竟高速衝撞遊行隊伍，當局原先表示衝撞造成至少20人受傷，且有「一些死傷」，沃基夏政府稍早發布推文證實，至今已有5人死亡、超過40人受傷。

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody. — cityofwaukesha (@CityofWaukesha) November 22, 2021

沃基夏市政府坦言，死傷人數可能再更動，目前當局仍在搜集額外資訊，且許多傷者是自行就醫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沃基夏警察首長湯普森（Dan Thompson）稍早表示，警方正在協助確認死者身份，目前已經逮捕一名嫌疑人，不過並未透露這名嫌疑人是否就是紅色SUV駕駛。

稍早有報導指轎車衝撞人群時聽到多發槍響，不過湯普森表示不認為駕駛有開槍，他說一名員警朝轎車開槍以阻止轎車繼續前進。當局現階段尚未排除恐怖攻擊。

美國威斯康辛州沃基夏的聖誕遊行隊伍21日遭一輛轎車高速衝撞，至今造成5人死亡、超過40人受傷。（圖／美聯社）

當地極光醫療中心（Aurora Medical Center-Summit）指出，目前一共收治13名傷患，其中3人情況危急、4人重傷、6人傷勢穩定。另一間位在密爾瓦基市（Milwaukee）的「兒童的威斯康辛」（Children's Wisconsin）兒童醫院則收治15名傷患。

事件發生當時，當地居民歐博伊爾（Angela O'Boyle）正在自己的5樓公寓陽台由上往下觀看遊行，她說接著就聽到尖叫聲，當她轉頭查看時，就看見一台轎車衝撞遊行樂隊，「它至少直接撞上2個人並且輾過他們」，歐博伊爾說，轎車撞上遊行隊伍後並沒有停下，仍舊直接往前開去。

另一名目擊者絲塔爾（Kaylee Staral）描述，紅色SUV撞上許多人，「許多人倒在地上」，在她面前就有4個人倒下。

21日一輛紅色轎車高速衝撞美國威斯康辛州沃基夏的聖誕遊行隊伍，造成數十人死傷。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，沃基夏的耶誕遊行有許多當地學校參與表演，因此隊伍中有許多學生。

當地學區董事會成員蒙蒂霍（Corey Montiho）表示，轎車就撞上自己女兒的隊伍，他說地上到處是彩球、鞋子，熱巧克力灑了一地，他必須從一具又一具「壓皺」的遺體中尋找自己的女兒，所幸女兒及時逃開，不過女兒身旁的女孩就沒有幸運逃過。

蒙蒂霍說他就在事發現場，「我看見屍體橫飛。」