美國聯準會升息的時程未定，儘管面對美國公債殖利率上升及通膨的壓力，使得10月美國高收益債指數呈小幅走低，但美高收債發行公司擁有信評調升與違約率走低兩大利多，潛力備受矚目。投信法人認為，投資人普遍相信疫後的美國經濟，仍可以高於近年趨勢的力道成長，當前低利環境下，美高收債依舊吸引投資人目光。

野村投信表示，美企業第三季財報亮眼，預估獲利能持續成長，高收益債企業財務品質改善，信評獲調升的機率提高，其中從高收益債評級被調升至投資等級債的明日之星債券，可望提供不少上漲動能。根據摩根大通統計，年初至今共有23間明日之星(Rising Star)發行公司，預估2022年可望有高達2770億美元面額的高收益債被升評至投資等級。

此外，摩根大通下調對美高收債今年度的預估違約率，截至11月5日，由原先的0.65％壓低至0.35％，且2022年與2023年的預估值分別為0.75％與1.25％。今年以來共計僅7間發行人違約，為2007年後最低水準。

野村投信認為，儘管市場擔憂聯準會可能提前升息，但經濟持續復甦的方向並未改變，有助於企業獲利持續成長。美高收債擁有的兩項利多，包括信評調升以及全年預估違約率仍低，可望對高收益債提供評價面上的支持。