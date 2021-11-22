看好AR、VR等元宇宙相關應用，億光（2393）董事長葉寅夫22日表示，億光從客戶端接到不少案子，明年可望貢獻業績，雖然處於試水溫階段，不過葉寅夫看好元宇宙商機，尤其紅外線加上感測器，可創造更細膩的環境，AR及VR的應用將會趨於多元。

葉寅夫指出，億光在元宇宙的新案子很多，主要歸類於不可見光產品上，目前不可見光的營收占比逾30％，他預期，明年就有機會看到業績貢獻；億光的交貨型態以元件為主，主要是紅外線加上感測器，應用在穿戴裝置上。

雖然明年還只是試水溫，然而葉寅夫看好元宇宙商機，他認為，紅外線結合感測器（Sensor）之後，可以創造更細膩的可視環境，未來AR、VR的應用會更多。

展望明年，葉寅夫持續看好汽車及mini LED，汽車已陸續完成相關驗證之外，mini LED今年算是元年，應用還不是很多，億光是業界最早提供TV mini LED背光的廠商，三年前就已經在展場亮相，但當時沒有真正造成風潮，他相信，2022年mini LED背光導入TV及監視器的應用會更多，因此看好mini LED的發展。

葉寅夫認同，mini LED無法避免來自大陸廠商的競爭，但是他反問，台灣甚麼行業沒有面臨紅潮的競爭？台灣的電子業今年在疫情之下，仍然表現亮眼，就是強在企業的韌性及完整的產業鏈。

億光在轉型路線的選擇上走向均衡發展，高度客製化的不可見光隨著今年大幅度擴產，營收占比已經超過30％；而汽車相關應用今年受到晶片荒的影響，巧婦難為無米之炊，汽車相關占比約6％上下，隨著明年汽車晶片供給減壓，億光新廠在車用可望盡數發揮，再加上mini LED相關應用，今年在此產品結構之下，前三季每股盈餘3.78元，為LED產業中下游每股獲利王，獲利年增率逾八成，其中第三季營益率已連續第二季站穩二位數。

億光今年不可見光產品擴產幅度高達三倍，由於市況仍然暢旺，億光明年將再加碼擴產50％，為近年罕見大幅度擴產行動。