美股主要指數有漲有跌，22日台股開高後持續平盤上下整理，且美元雖轉強，但外資偏匯入，加上出口商拋匯支撐，新台幣由貶轉升，終場收在27.783元兌1美元的一周新高，升值1.2分，為連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.23億美元。

外匯交易員指出，美股上周五道瓊回檔整理，但科技股維持漲勢，那斯達克及費城半導體指數續雙創新高，台股上勢力道不足，僅在平盤附近震盪，最後收小跌14點至17.803點，外資先匯出再匯入，並小幅買超台股新台幣9億元，因此儘管國際美元指數又衝至96，新台幣也在早盤走貶後轉升，站穩27.7元價位。

外匯交易員表示，目前全球續關注美國通膨衝高，加速縮減購債及提前升息預期，若進一步確立後，資金並啟動回防，將不利新興股匯市，接下來就看外資對台股的信心，也主導新台幣升貶，但因出口商月底拋匯提供一定支撐，短線新台幣應是維持區間整理格局。