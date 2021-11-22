「十年樹木、百年樹人」人才是國家之本，為了感謝母校的栽培，聲樂家簡文秀捐贈母校國立臺北教育大學2000萬元創設「若竹菁英學苑」，今（22）日舉行捐贈暨揭牌儀式，簡文秀表示，她的聲樂是當年就讀北教大時張寶雲教授啟蒙教導的，能讓她走上歌唱家這條路又屢屢在國際獲獎，她認為現在就是回饋母校的時候。

簡文秀教授除長期贊助學校各項活動，包含捐贈全彩LED顯示屏及全校LED燈具，更心心念念學弟妹的未來。「若竹菁英學苑」將優先針對藝術設計、文化創意、數位設計、運動競技等四大領域，培育具有潛能的學生以及延攬優秀的師資，使學弟妹們在學習的路上有更效率及優異的表現。

北教大陳慶和校長表示，學苑特別重視品格教育，希望學生如竹般恬淡、正直、自律、堅毅，能卓越卻不傲然，將來奉獻所學貢獻國家、關懷社會。更期盼有更多社會賢達及公益人士，挹注更多贊助與資源茁壯學苑。

最後陳校長特別囑咐簡文秀勉勵學弟妹，當生命遇到低潮挫折時該如何因應渡過呢？簡文秀笑著說：「其實不難——『危機中想到轉變，無悔付出才能得到智慧』，並願與學弟妹共勉之！」。

簡文秀及億光董座葉寅夫長年行善，簡文秀為宜蘭女兒，畢業於蘭陽女中、台北師專（現為台北教育大學），教書19年之後，赴美深造，取得碩士學位，聲樂家張寶雲為其啟蒙老師之一，今日在揭牌儀式上，簡文秀理性與感性兼具，葉寅夫親自獻上花束，更顯鶼鰈情深。

今日到場的貴賓更透露簡文秀與政商界的好交情，包括教育部長潘文忠、立委蘇巧慧、福邦證券董事長黃顯華，以及眾多教育、藝文界人士均親自到場。