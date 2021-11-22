每個女生心中都有一個公主夢，幻想有一天跟王子過上幸福快樂的日子，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女生吃軟不吃硬，都希望另一半能永遠寵溺著自己，不能打不能罵，否則她們反彈更大。

雙魚座：

雙魚座的女生單純善良，對於這個世界有著過度的幻想，認為所有人事物都是美好的，是典型的不食人間煙火的「公主性格」。在愛情面前，雙魚座女生希望能得到一份完美的愛、一個永遠寵溺自己的另一半，如果對方稍微兇一點，她們就會覺得對方是不是不愛自己了，所以只能一直寵著。

白羊座：

白羊座的女生個性大而化之，待人處事沒有壞心眼，如果另一半越寵愛她們，她們就會越聽對方的話，甚至越來越離不開對方，這樣的女生最單純，只要給她們足夠的寵愛，她們就越好搞定，反之，若是跟她們硬碰硬，包準另一半吃不完兜著走，往後的日子就難過多了。

處女座：

處女座的女生表面高冷，看似疏離，但其實她們內心脆弱，不能打不能罵，只能給她們無限的寵愛和包容，否則她們很容易心碎一地。面對另一半源源不絕的愛，處女座女生也會付出同樣的愛作為回報，甚至有過之而無不及。