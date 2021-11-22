台北W飯店尾牙春酒專案，餐點提供桌菜和套餐的形式任選。（台北W飯店提供）

年底將至，經歷疫情帶來的驟變，即將進入尾聲，飯店推多元尾牙春酒優惠吸客。台北W飯店自2021年12月1日至2022年3月31日，推出「W酒食趴Celebrate in Style」尾牙春酒專案，提供宴會廳、酒吧或餐廳等多種場地，依照賓客需求，自由打造不同的歡慶氛圍，此外，宴會廳分別提供桌菜和套餐的形式任選。

寬敞氣派的獨立空間，宴會廳怎麼瘋都不怕。台北 W 飯店宴會廳推出平日每桌2萬1800元起和假日每桌2萬4000元起的超值方案，除了別出心裁的美味佳餚外，亦備有驚喜派對小物為活動暖場，達到指定桌數即可獲得住宿券、the kitchen table西餐廳晚餐餐券以及紫艷酒吧下午茶券等W抽獎禮品贊助，若選擇套餐形式，則有平日每人2280元起和假日每人2500元起的選擇。

10F的the kitchen table 西餐廳推出60位(含)以上周一至周四 12萬元＋10％，週五至週日 15萬元＋10％的方案，凡於活動期間午、晚間時段蒞臨，40人以上即可享有8折優惠；預訂50位以上加贈「週一至週五雙人午餐餐券」2張，60位以上則加贈「奇妙客房平日住宿券」乙張(不含早餐)，100位以上除享8折優惠再送「非凡套房平日住宿券」乙張(含兩客早餐)。於11月30日前預訂並預付訂金即可享紅酒、白酒、氣泡酒三選一以及無酒精飲料無限暢飲。

位於31樓的紫艷中餐廳則推出私人包廂尾牙春酒專案（僅適用於10人以上包廂），凡於活動期間的午、晚餐時段，選擇3580元以上的套餐，或者3萬6 800 元的中式桌菜（10位），即可享精選葡萄酒2瓶、精選氣泡酒2瓶或紫艷烤鴨（全隻）乙隻，好禮三選一，凡11月30日前預付訂金，每10人即可享有精選威士忌1瓶。

無論選擇10樓戶外池畔酒吧，或31樓紫艷酒吧遠眺101，兩間酒吧每日自晚間6點至10點推出尾牙春酒包場專案，現場提供自助式餐點、4小時紅酒、白酒、啤酒及各式軟性飲料無限暢飲（餐點供應至晚間9點），另有2小時現場DJ表演或3小時卡拉OK歡唱（僅限池畔酒吧）可選擇，包場價為 15萬元＋10％，賓客達50人之後每加1位酌收3000元＋10％，至多80位。凡包場即送奇妙客房平日住宿券一晚（含2客早餐），11月30日前預付訂金即贈精選氣泡酒五瓶（限前10組訂位）∘

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