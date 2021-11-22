大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

45歲女星大S（徐熙媛）與汪小菲結婚10年，今（22日）共同發聲明證實和平離婚，有網友翻出過去2人上節目的片段，認為2人會離婚早有端倪，當時汪小菲被小S質問：「你媽和我姊掉進河裡，你救誰？」他沉默許久才做出選擇，答案卻讓全場驚呼。

2017年的節目《姐姐好餓2》片段中，小S和汪小菲玩快問快答，詢問對方：「我媽和你媽掉進河裡你救誰？」汪小菲一開始回答女兒「小玥兒」來閃避問題，但小S卻緊逼：「小玥兒沒有在河裡啊」、「所以我媽跟你媽都讓她們去死啊？」讓汪小菲忍不住大崩潰：「我不想回答這種問題，我幹嘛回答這種問題啊！」

接著小S又提問：「我和小菲掉進河裡你救誰？」大S立刻選擇了汪小菲，讓小S氣得大叫：「我跟你姊妹那麼多年，你救他？」對此，大S也解釋：「因為他會是我終身伴侶，我老了以後要跟他作伴。」在婆婆跟媽媽之間，大S則選擇了媽媽，她表示當然希望兩老都不要掉到河裡，但畢竟她和媽媽認識比較久。

汪小菲沉默一陣子才回答。（圖／翻攝自愛奇藝）

輪到汪小菲，小S問出致命的問題：「你媽和我姊掉進河裡，你救誰？」汪小菲思考了10秒鐘選擇了救媽媽，讓姊妹倆當場傻眼，汪小菲也解釋：「以後你兒子，你有什麼（狀況）你也希望他救你啊！男人第一就是要孝順，我把你的愛都留在心裡，對吧？人都不孝了還活這世上有什麼意義。」

大S不滿抗議：「可是我是你的終身伴侶耶！」小S也附和：「以後你生病了要拍痰、推輪椅都是我姊要做。」汪小菲卻回答：「那是我要受的苦，我不能讓我媽受這苦。」這番言論也被網友翻出，認為汪小菲說話情商太低，意外又引發話題。