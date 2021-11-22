中電(1611)今天在證交所召開業績說明會，中電指出，去年1月份公告處分台南樹谷園區土地，預計在今年第4季入帳，每股貢獻可達0.9元。此外，公司持有不動產帳面價值約22億元，目前主要出租為主，還沒有新的處分計畫，一旦進行資產重估，帳面價值將是翻倍的增長。

中電今年前3季營收13.08億元，年減17.8％，稅後淨利0.34億元，每股盈餘0.1元。在產品營收分布部分，傳統照明占比19.3％、LED照明占比76.5％、租金收入4.2％。

公司本業受到市場競爭影響，力求持平，台銀標案近三年來則是穩定貢獻營收及獲利，2019年、2020年分別挹注1.5億元及1.6億元營收，中電占總標案約50％，今年4到9月貢獻0.6億元，主要受到疫情影響，許多地方無法進行裝設，不過，今年占台銀總標案比率提升到53％，中電估計明年在台銀標案部分依然能夠持穩成長。另外，中電也與其它廠商合作，新接小型工程標案，本業部分，2022年目標還是持穩為主。

中電收入中，有一部份是租金收入，一年約有8000萬元的租金收入，是公司前3季能保持小幅獲利的重要支柱。目前中電全部資產帳面價值22億元，但這是早期買進時的價值，主要以商辦為主，依照目前商辦行情，若進行資產重估，帳面價值將大幅提升。

公司在去年1月公告處分台南樹谷園區土地給日揚，共計處分9610.88坪，每坪價格新台幣71500元，交易總金額6.87億元，處分利益2.82億元，每股貢獻0.9元。由於需按照完工比例入帳，預計第4季可以完成，將大幅拉升第4季每股獲利。