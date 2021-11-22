元宇宙題材拉抬美國費城半導體指數再創新高，新興亞股上周小跌0.7％、但獲外資加碼42.6億美元。其中，以半導體重鎮的台股上周上漲1.7％、居新興亞股之冠最強勢，並繳出周線連7紅佳績，同時獲得外資加碼達11.8億美元。

上周外資淨流入最高的前三大新興亞洲股市，依序為印度的21.9美元、南韓的12.1億美元及台灣的11.8億美元，且皆為連3周獲加碼。其中，印度淨流入金額創近41周最高，其他東協主要經濟體則遭外資小幅減碼0.3～1.7億美元。

而外資11月迄今對新興亞洲股市累計淨流入72.5億美元，其中以台灣達29.5億美元最多、印度以26.2億美元居次，南韓以19.6億美元位居第三。菲律賓獲小幅加碼0.1億美元、泰國大致持平，印尼及越南則分別遭提款0.9億、2億美元。

台股近日整體走勢趨多，引起市場熱度和投資情緒。中信小資高價30經理人張嘉祐表示，高價股為觀察台股多頭趨勢的重要指標，在元宇宙議題持續發酵下，相關概念股擴散至IC設計、低軌衛星及VR裝置等類股，持續輪動表現下股價先後創高。

張嘉祐指出，IC晶片產業供應鏈受惠搭上元宇宙議題及雲端實力，第四季營收看好、明年維持雙位數成長，動能可望延續至2023年。雲端伺服器產業受惠元宇宙商機及國際科技巨頭訂單需求、資料中心客戶持續增加支出帶動下，明年相關產業營收有機會顯著成長。

被動元件方面，張嘉祐認為開始反應明年市況，加上年底集團作帳行情將啟動，相關個股走勢明顯轉強。指標個股走勢雖相對溫和、於季線上下震盪，但底部形態逐漸明顯，在明年被動元件需求在車用、5G等應用持續看好下，股價有機會拉出補漲行情、持續向上攀升。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然越南新增病例數有上升跡象，但近期政府對疫情態度已轉向與病毒共存，暫時未見採取激烈封城手段跡象。雖然短期衝擊難免，但IMF預期明年越南經濟成長率有望居東協主要經濟體之冠，顯示中長期經濟成長力道不弱。