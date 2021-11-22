美股再展多頭，不過亞洲股市南北不同調，保德信投信指出，亞股上週明顯以與美股高度連動的東北亞股市表現勝出，台股週線大漲1.71％表現最佳，其次是印尼的1.04％，另外泰國、南韓、中國股市表現也維持收紅，反觀東協的越南、菲律賓、馬來西亞，以及南亞的印度上週全數收跌，且跌幅多超過1％。保德信投信表示，隨著東北亞股市跟隨全球市場進入第四季的多頭彈升行情，今年來台股累計漲幅再度突破兩成，達20.95％，在亞股中漲幅僅次於越南的31.57％與印度的24.89％，另外，下半年出現補漲行情的東協市場，讓泰國與印尼也分別繳出年迄今13.5％、12.4％的好表現，菲律賓股市則順利翻正；至於今年較為弱勢的亞股為中國與馬來西亞股市，雙雙跌逾6％。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美股近期再度展開一波上漲攻勢，預期在年終行情的助攻下，多頭仍具主導地位，雖然不同企業與產業面對成本壓力及供應鏈瓶頸的衝擊，反應其各自應變能力不一，也造成個股股價分歧，不過預期在通膨將維持一段期間，且資金仍充沛的環境下，美股仍相對具投資吸引力，亦有利於亞股的多頭氛圍，特別是與美股連動較高的台股、南韓股市，惟市場將不時面臨震盪，選股及操作面將會是後續參與多頭行情的重點。