雲林縣北港朝天宮針對近年來疫情肆虐、重大災難頻傳，本月6日展開「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，經過17天的環島祈福，22日回鑾朝天宮。廟方表示將於12月4日起舉辦為期14天的水陸大法會，連結全台宮廟誦經，為全球蒼生除疫息災。

「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，本月6日從嘉義火車站出發，一路北上展開17天的祈福之旅，媽祖搭乘火車環島祈福，堪稱宗教界創舉，沿途除與友宮共同為眾生祈福，並在中和福和宮、萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺舉辦4場大法會。

列車環島祈福之旅一行人與媽祖神尊22日返回北港朝天宮，由雲林縣長張麗善等人接駕，將神尊迎請至水陸大法會會場北港民主路停車場，目前會場已完成組合屋搭設，邀請全台各宮廟共襄盛舉，神尊將陸續安座，待12月4日正式展開水陸大法會。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，全球遭逢新冠病毒疫情，朝天宮請示天上聖母，以佛教最高祭典禮儀舉行水陸普度大齋勝會，邀請全台各大宮廟神祇共赴法會，為全球蒼生祈福。

蔡咏鍀說，此次天上聖母搭乘台鐵環台，途中安排北部、東部、南部宮廟駐駕賜福，再回到北港朝天宮舉辦水陸大法會，連結全台宮廟，由法師率眾誦經祈福，為台灣、全球祈求除疫息災、安康富順，同時為太魯閣號及歷年列車事故往生者、高雄城中城罹難者拔薦超脫。

朝天宮指出，水陸大法會的神尊法壇鑑會安座日期訂於本月30日，藉由各宮廟14天的祈福，祈求災情退散、國泰民安，各宮廟神尊將於12月18日回駕。