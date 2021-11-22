大S(徐熙媛)與汪小菲結縭10年，歷經艱辛才生下一雙子女，實現夫妻的心願，而如今宣告離婚，雖然當不成夫妻，但仍是孩子的父母，會共同撫養孩子長大，消息引發外界譁然，對於大S堅決與汪小菲離婚，網紅「廣告小妹」吐露人們會走到離婚，原因其實都是一樣的，且很簡單就能解釋。

大S與汪小菲當年在女星安以軒主辦的派對上邂逅，當時是京城黃金單身漢的汪小菲，對大S一見鍾情，兩人確立交往關係僅20天、見了4次面，就決定一起步上紅毯，從認識到成為夫妻不過49天的時間，大S曾甜蜜透露，見到汪小菲的第一眼，「就知道是他了！」。

對比過去的浪漫甜蜜，如今兩人走向離婚這條路，讓很多粉絲感到不捨，但無論大S還是汪小菲，似乎身心都還算平靜，網紅「廣告小妹」的想法也是比較正向的，她表示現在的自己，聽到除了外遇以外的離婚事件，「都是抱著樂見其成的心態」。

大S、汪小菲離婚，「網紅」廣告小妹認為所有離婚的原因都很雷同，總歸就是「追求快樂」。(中時資料照片)

大S離婚的原因眾說紛紜，廣告小妹也有一番獨特見解，她認為說到兩個人要步入婚姻，其實原因百百種，不見得都是因為愛，「有人為錢、有人腦子進水」，但離婚則完全是相反的，多數人的原因都是單純且雷同的，那就是「追求快樂」，事實上大S也在離婚聲明中表示，雙方相識就是緣分，確實做為夫妻，曾經度過一段幸福美好的日子，如今分開也沒有惡言相向，而是和平結束，未來不當夫妻，但會以朋友、孩子爸媽的關係，繼續愉快的相處。