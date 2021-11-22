女星大S（徐熙媛）今日（22）透過經紀人證實，並發出聲明宣布與汪小菲結束10年婚姻，而汪小菲過去曾豪擲新台幣3.5億元所開設的高級飯店，並以大S的藝名將飯店命名為「S HOTEL」，瞬間成為寵妻魔人。而隨著兩人離婚，當初以大S命名的飯店，如今也傳出即將重新命名的消息，而內部人士也跳出來說明了。

汪小菲過去曾在微博上發文表示，自己創業都是為了老婆和家人，當時飯店開幕時他也大方對外透露，這是送給愛妻的禮物，因此將飯店命名為「S HOTEL」，讓飯店因此聲名大噪。但後來也曾多次傳出營運有問題使夫妻溝通出現阻礙，甚至爆發爭執，汪小菲的媽媽張蘭也曾因此資產遭到凍結，讓兩夫妻為此耗盡心力只為了保住這間屬於他們的飯店。

如今大S與汪小菲宣布離婚，也有傳聞流出汪小菲打算將飯店名稱改為「菲行商旅」，徹底切斷兩人當初設立的甜蜜原因，不過內部相關人士接受《三立新聞網》專訪時表示，「目前沒有收到總公司的消息，如果有消息將會對外公佈，但目前仍是維持原樣」徹底破除更名謠言。

而大S在下午所發佈的離婚聲明中也提到，「兩人有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身份愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴」，另外她也大方祝福「希望小菲永遠過得比我好」，言語中依然看得出來相當珍惜對方。