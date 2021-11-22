南投健行節，雙龍瀑布、撼龍步道接力登場。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

疫情解封，走出戶外透透風；南投健行節將於12月5日、11日連續兩個周末假期，在南投市撼龍步道，及信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋接力登場，健走強身還有機會抽中電動機車、電視、平板、家電等摸彩好禮。

南投健行節在縣府揭開序幕，包括縣長林明溱與觀光處長陳志賢、新聞及行政處長林琦瑜，縣議員張嘉哲、曾振炎，立委許淑華主任黃書杭、立委馬文君祕書黃炫瑞都出席，還有南投稅務出張所、采棉居寢飾文化館、集元果香蕉觀光工廠、和菓森林紅茶莊園等業者也共襄盛舉。

林明溱表示，撼龍步道、雙龍七彩吊橋兩條步道，縣府提供好好走、好好拍、好觀光「三好」最佳服務。「好好走」要讓老人、小孩都能走，因此特別設置「博幼車」，協助接送腳力不好民眾；「好好拍」讓民眾欣賞南投景觀，領略不同的美；「好觀光」則是結合產業、觀光工廠，欣賞美景還能採購優質產品。

健行節每場次均限300人，即日起在「南投好好玩」官網受理報名， 七彩吊橋因需進入收費園區，代收門票費用100元（全票100元／優待票70元／特惠票30元），走完全程即獲運動毛巾，並有機會抽GOGORO電動機車等獎品。雄獅旅遊也同步規畫撼龍、雙龍健行步道、南投景點及觀光工廠新遊程。

陳志賢表示，縣府配合振興五倍券發放，企進地方產業復甦，推出的「南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動進行中，只要消費滿200元以上，登錄發票即可抽現金，周周抽10萬元，詳情可到「樂旅南投」臉書粉絲專頁查詢。