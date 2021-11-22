高雄城中城大火燒出老舊公寓大廈公安問題，台南市政府工務局針對全市1995年《公寓大廈管理條例》施行前領得執照的7樓以上建物、未成立管理組織向市府定期報備在案、住宅商業混合使用、經市府消防局檢查有疑義等多項高風險因子的217棟大樓，優先清查34棟後，發現15棟有逃生避難動線等相關缺失，必須立即改善，不合格比例高得驚人。

工務局指出，公寓大廈經常有建築物「防火門拆除造成防火區劃破口」、「共用走廊梯間堆置雜物妨礙逃生」等維護使用上的問題，市府以登錄在案、未成立管理委員會的217棟老舊公寓大廈成立專案清查，結果上周優先清查的34棟中，竟有15棟老舊住宅商業混合使用大樓，有逃生避難動線、閒置荒廢樓層缺少管理門禁等相關缺失，必須立即改善。

工務局指出，該局已要求各所有權人及管理組織限期改善，12月還將逐一進行複查，如果仍然沒有改善，將依《建築法》相關規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

工務局強調，此次專案仍以輔導為優先，但如果複查發現仍未改善者，一定祭出罰單，呼籲民眾應積極注意建物使用，不要隨意變更原核准構造設備，並請相關營業行為使用人應確實依法申報公共安全檢查的結果，以免違法受罰。

另外，中央正研議相關強制性規定，工務局也已指派專業團隊實地訪視住戶介入輔導管理組織，呼籲尚未成立管理組織的公寓大廈應盡速取得住戶共識，向市府報備其組織及規約以建立自主管理機制，共同維護公共安全。