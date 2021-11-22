國光生(4142)與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅合資公司簽訂專屬授權合約，授予國光新冠疫苗AdimrSC-2f vaccine東南亞專屬銷售及使用權，授權金總額為新台幣3億元，未來除了新冠疫苗，包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場，展現國光深耕東南亞市場的決心 。

國光生表示，COVID-19疫苗(AdimrSC-2f)已於台灣完成第一期臨床試驗，並於今年九月取得印尼BPOM核准執行PI/II臨床試驗，並計劃將陸續於國內外執行多國多中心之臨床試驗。

為有效整合國光現有能量，結合安特羅及新加坡Aios Biotech Pte Ltd，共同執行臨床試驗，並拓展東南亞疫苗銷售市場，進而擴大營運版圖及規模，雙方簽約將國光新冠疫苗技術成果移轉予安特羅與新加坡Aios Biotech Pte Ltd合資成立並由安特羅持股55%之合資公司Enimmune Biotech Pte Ltd，並授予東南亞區域內專屬使用及實施權。

授權金經雙方共同和議為新台幣3億元，將依進度分階段支付。簽約完成後Enimmune Biotech將先支付國光簽約金及已達成進度之授權金，另外，將來疫苗獲准後依照淨銷售金額提撥一定百分比之權利金。

此授權合約東南亞地區授權範圍包括：越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、汶萊、新加坡、印尼、東帝汶、菲律賓。