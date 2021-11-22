歐盟委員會發言人21日稱，歐方認為立陶宛允許台灣設立代表處並未違反一個中國原則，歐方在對華接觸和公開聲明中均表示，該問題主要是中立的雙邊事務，但是歐方自今年夏天開始，一直支持立陶宛方面應對中方持續的脅迫措施。中國外交部發言人趙立堅今天（22日）在例行記者會中回應，歐委會發言人的說法罔顧事實。

趙立堅表示，立陶宛涉台問題的是非曲直是清楚的，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立「代表處」，立方此舉是公然在國際上製造「一中一台」，違背立方在兩國建交公報中所作的政治承諾，是背信棄義之舉，在國際上製造了惡劣先例，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

趙立堅指出，歐方有關言論罔顧事實，也顯然背棄了1975年中歐建交時，歐方對中方的承諾。1975年，歐洲經濟共同體委員會副主席索姆斯訪華，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。在台灣問題上，索姆斯表示，「歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了中華人民共和國所接受的立場。依照這些立場，我確認歐共體不同台灣保持任何官方關係，或締結任何協定。」歐方理應言而有信，而不是出爾反爾。

趙立堅強調，中方敦促立方和歐方真正恪守一個中國原則，以切實行動履行自身在涉台問題上所做政治承諾。如果有人認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益，那是徹底打錯了算盤。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定中國人民捍衛主權和領土完整、實現祖國完全統一的堅定決心。