高齡化社會來臨，蛀牙及牙周病是最常見的口腔疾病。現有臨床牙科醫師在牙周照護，皆採取目視檢查與牙菌染劑整合判斷。金屬中心推出「智慧多功能牙周病理快篩系統」，可幫助牙醫師快速檢查牙周健康情況。

金屬中心受邀參與11月20日至21日舉辦2021會員大會暨學術研討會，並於會中展出「智慧多功能牙周病理快篩系統」。

此系統包含牙菌斑螢光檢測儀及牙齦光譜病理檢測儀，以非侵入的方式檢測受檢者，改變現有牙周病理檢測逐顆進行的方式，不需塗抹牙菌斑顯示劑即可進行牙菌檢測，也不需以探針深入病患的牙周囊袋來判斷牙周炎的程度。

金屬中心副執行長林志隆指出，根據衛福部研究顯示，在台灣有近70％的中高齡者均患有牙周病。此系統包含牙位辨識與牙菌分布情形及面積計算，將檢測數據數位化，並自動產出檢查表格，減少醫護人員填表的時間，由原30分鐘作業時間縮短為10分鐘以內，減少患者檢查過程中的不舒適感並大幅縮短醫師診斷的時間。