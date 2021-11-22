許多人因為工作或是其他非預期因素不得不憋尿，然而憋尿太久或是太常憋尿，都會對身體健康造成影響，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻也發文警告，呼籲民眾千萬不要憋尿，否則將會引發膀胱鬆弛、泌尿道感染，以及腎結石等症狀。

高銘鴻醫師在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文，表示尿尿是一件很重要的事情，任何工作、學習、遊戲、電影以及廁所前的隊伍，這些造成人們憋尿的理由，都不該拿來當作傷害身體的藉口，並呼籲大家「千萬不要排斥身體自然的呼喚！」，想尿尿的時候一定要去尿，若是太久沒尿也可以多喝水培養尿意。

高銘鴻醫師還列出了4種憋尿會對身體造成的恐怖後果：

1、疼痛：憋尿會讓肌肉持續緊繃，可能導致腎臟和膀胱疼痛，尤其是終於尿尿解放的時候。

2、膀胱鬆弛：憋尿會讓膀胱一直被撐大，如果常常撐大膀胱，將導致膀胱失去彈性，之後就會無法正常收縮和排尿。

3、泌尿道感染：憋尿太久會讓細菌在體內滋生、繁殖，造成泌尿道感染，甚至可能往上感染腎臟，導致腎臟發炎。

4、腎結石：不愛喝水和愛憋尿的人都是腎結石的高風險對象，尿尿和喝水一樣重要，都可以避免尿液中的沉積物累積在腎臟中形成結石。