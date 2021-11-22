2020年7月高市美麗華舞廳前酒客鬥毆造成1死1傷，讓行政院長蘇貞昌震怒，還害高市警局長被拔官，主嫌林瑞鴻一度辯稱「人不是他殺的」卸責，一審依殺人罪等判林男17年，林男與檢方均不服上訴。高雄高分院認為，原審認事用法並無不妥，駁回雙方上訴，可上訴。

判決指出，去年7月10日凌晨，林男先帶著小弟在小港區某店家砸店，接著相約到美麗華舞廳消費。林男載潘女抵達，將車交由泊車小弟時，在門口遇上死者李姓男子一行人正準備離去。

林男當時認為李男一行人中有人瞪他，雙方不但互嗆還直接在舞廳外人行道上演大亂鬥，混亂中林男突然拿出摺疊小刀劃傷敵對陣營張姓男子上臂，接著冷不防直接往李男胸、腹部猛刺3刀，當場造成李男氣胸、大量出血不治。

員警到場處理時，林男還故意向員警謊報假名「林建輝」，趁前往醫院醫治時跳窗逃逸，還打算與潘女共同逃亡。最後因盤纏用罄、逃回住處遭警方逮獲。

林男一度還辯稱作案用的兇刀是從李男陣營人士身上搶奪而來，還強調自己是正當防衛，但否認殺人。但檢方根據死者傷勢，認定林男刀刀刺向被害人李姓男子胸腹重要臟器，導致李男當場死亡，卻狡辯成自衛，難認有真心悔悟，還怒斥這場街頭砍殺大亂鬥對社會治安造成嚴重危害，對一般民眾是不良示範。還建請法院從重量刑。

一審高雄地院認為，舞廳監視器已清楚拍下林男行凶過程，依傷害、殺人罪判他徒刑17年。另8名被依妨害秩序罪起訴的8名被告，法官認定他們並非刻意聚集鬧事，判無罪，可上訴。

二審高雄高分院認為，原審裁量未逾越法定刑度及刑法第51條第5款規定範圍，且無濫用刑罰裁量權及違反比例原則情事，檢方及林男上訴認為原判決不當，均無理由，應予駁回，全案仍可上訴。