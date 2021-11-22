2021桃園閩南傳統藝術巡演，11月27日將邀請九天民俗技藝團與董事長樂團跨界合作，在新屋范姜祖堂前為觀眾帶來無比震撼的藝陣神隨，當天下午5點開放民眾免費入場！

除了九天民俗技藝團與董事長樂團互尬外，主辦單位桃園市文化局也邀請混障綜藝團暖場。九天民俗技藝團與董事長樂團當天將帶來十個不同演出內容，包含熱鬧喜慶的「眾神祈福開台秀」、鑼鼓震天的「氣吞天下」、歡欣起舞的「新‧電音三太子」、熱血奔騰的鼓曲「尬陣」、經典董式情歌「愛我你會死」、創新台式美學「對我打(搭配戰鼓)」、眾神推薦「九天玄女」、振奮人心「戰鼓人生」、眾降出巡‧驅煞納福「眾神護台灣(搭配官將首)」、中職30主題曲「123 GO」、靈魂鼓聲‧上達天聽「御天戰鼓」等共120分鐘精彩演出。

活動現場採實聯制，民眾必須佩戴口罩進場，詳情可上桃園市文化局官網、桃園市閩南文化官方臉書粉絲專業、九天民俗技藝團粉絲專業了解。