新店一名咖啡商剛送完孩子上學返家，遇槍手埋伏家門，10秒內遭開槍擊斃。(葉書宏翻攝)

45歲何姓男子22日上午送完小孩上學，8時許返回新北市新店區花園一路別墅住處，卻在前院樓梯，突遭一名埋伏的頭戴帽子口罩、身穿帽T的男子，衝下車輛朝他連開4槍，頸部處身中2槍當場倒地，送醫後宣告不治。據報案的鄰居透露，他聽到2、3聲槍聲後出來查看，目擊死者頸部大量出血，倒下的位置距他家門口只有5步距離。

據悉，死者平時做咖啡豆生意，清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，鄰居聽聞聲響外出查看，看見何男倒地，起初以為是中風，趕緊通知何妻出來並報案，警消獲報抵達時，何男已無生命跡象，1小時後宣告不治。

事後經檢傷，何男身中4槍，警方亦在現場找到4枚彈殼，由於何男有製毒前科，警方不排除與毒品利益有關，正擴大偵辦。

嫌犯槍殺何男過程不到10秒鐘，犯案後立即駕駛TOYOTA ALTIS汽車往山下逃逸。警方調閱監視器發現，嫌犯駕駛TOYOTA ALTIS汽車前往何男住處外埋伏，將車輛停放在何男住處旁約30公尺處，至少埋伏2小時，等待何男載小孩上學返家後行凶，鄰居聽聞槍響，出門查看時何男已倒臥血泊中，連忙通知何男妻子。

何男被槍擊後倒下的位置，僅距離家門口5步，階梯上仍能看到血跡，且2杯原本要買給妻子的飲料，也灑落在階梯上。據報案的鄰居向「ETtoday新聞雲」透露，他當下聽到2、3聲槍響立即跑出來查看，卻目擊死者頸部大量流出鮮血，畫面驚悚萬分。

警方已透過監視器畫面鎖定行凶的銀色車輛，經調閱車籍資料，已通知林姓女車主到案說明。警方研判，嫌犯早有預謀，雖僅有1人出現在監視器，但不排除還有其他同夥，除了沿途調閱監視器追緝嫌犯外，另將掌握嫌犯行凶前的行蹤

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