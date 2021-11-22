2024的總統大選，各陣營會推派誰出馬，引發外界關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，如果2024總統選戰，藍營派出新北市長侯友宜，綠營派出副總統賴清德，台北市長柯文哲也加入戰局，賴清德支持度為35.3％，侯友宜30.3％，柯文哲21％。對於柯P是否會參選總統，他的妻子陳佩琪表示，不管柯P想做什麼，「想做就去做」；同時她也透露，柯P常說自己在高年齡層族群的支持度很低。

陳佩琪今(22日)在網路節目「新聞不芹菜」接受資深媒體人黃光芹專訪，被問到柯文哲曾說自己不選總統才是新聞時，忍不住直言，這個問題不用再問了，「因為他做什麼事不會跟我商量」。陳佩琪指出，只要不是什麼殺人放火的事情，是在社會上的正面工作，她都會選擇尊重。

同時，陳佩琪也深知台灣從政之路很艱辛，所以柯P「想做就去做」，自己也不會阻擋他，也不會說怎麼都沒賺錢還怎樣，因為自己也能賺錢，不需要完全依靠柯文哲，且按照柯文哲的個性，也不太會和她商量。

陳佩琪表示，柯文哲常說自己在高年齡層族群的民調很低，因為長者們比較常在看電視；至於年輕人和高學歷者則會有很多來自社群媒體的消息來源，就比較不會只有看政論節目。且柯文哲之前受訪時就直接說，要選總統機會很小，就是「心存善念，量力而為」。

對於柯文哲的改變，陳佩琪則坦言，自己認為柯文哲的外觀改變最多，還有不少人說，柯文哲看起來「白髮蒼蒼」，像老人家一樣。雖然柯文哲以前有一些白頭髮，但不會像現在這樣，他應該是很認真在做事，所以外表老很多，至於柯文哲本身的心態，陳佩琪則覺得他是沒什麼變。