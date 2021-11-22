文化部近期推出「蔣中正總統與台灣」特展，透過文獻與資料，呈現不同面貌的蔣中正。（李欣恬攝）

關於轉型正義，移除蔣中正銅像，是不是最佳解答？文化部長李永得表示，轉型正義涉及面向廣，拆除銅像是其中一個討論，他認為任何決定與定位，背後都需要有完備的歷史評價，為此，文化部近期推出「蔣中正總統與台灣」特展，透過文獻與資料，呈現不同面貌的蔣中正。

李永得表示，蔣中正在1948年擔任總統到1975年過世，「所以我判斷大概50歲以下的人對蔣介石（指蔣中正）大概都沒有很深刻的了解，大概只有兩種印象，一個叫『民族救星』、一個叫做『殺人魔王』，這兩個其實他兼而有之。」

李永得表示，既然有兩種極端的印象，「大家就必須要透過各種史料做為證據去驗證，但是我始終相信一點，任何執政者，政策絕對是有對有錯、有好有壞、有功有過，我們常常聽到一句話就是功過能不能相抵？在我認為是不可以的，這是我自己的史觀解釋，什麼叫做不可以呢？功過永遠是沒有辦法蓋棺定論的，我們古話也有一句叫做蓋棺定論，這個永遠沒有辦法蓋棺論定的。」

李永得表示，整個轉型正義，不必要集中在具象化到一個銅像是不是要拆的問題，「其實一個轉型正義，涉及的面向非常非常多，銅像要怎麼處理也不是最優先的問題，所以我想再跟大家繼續溝通。」

李永得指出，這次辦這個展，委託當代對歷史有研究的幾位學者共同討論策這個展，利用多元史觀的角度，呈現蔣中正在1948年到1975年主政時期的檔案，「這裡面有一些重要的政策，或者做過哪些重要的事情，都是透過史料還有檔案來呈現，沒有任何一個先下價值判斷，可以提供給各個不同面向的人，來了解這段歷史的多元面貌。」展覽即日起至明年2月7日，地點在中正紀念堂三樓藝廊。