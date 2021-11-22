遠東集團在陸投資遭罰，遠東新今天表示，於大陸經營化纖紡織事業多年均依各項規定營運，所屬事業已經針對調查所發掘之缺失事項，逐一列表專案管理，依規定時程逐項改善，目前已達成98％之改善進度，剩餘2％計劃在年底前完全改善。

遠東新也強調，針對遭罰將虛心面對，防杜類似情事之發生。

新華社今天報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市的有關執法部門調查發現，遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業存在大量的違法、違規行為，包含環保問題、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務與產品品質。

遠東新表示，今年第二季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，要求限期改善，相關罰款金額合計人民幣3650萬元。

遠東新強調，此次檢查對於公司財務及業務無重大影響，相關罰款、追繳稅款均依規定繳納，目前所屬大陸化纖紡織事業均正常營運。